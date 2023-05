Chi è Raffaello Follieri | l’imprenditore che vuole comprare l’A S Roma ma i Friedkin…

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 maggio 2023) «La realtà dei fatti è questa: ho avuto due incontri a Londra con Ryan Friedkin, il primo nel dicembre 2022 e il secondo nel marzo scorso. Ho manifestato il mio interesse sulla squadra, ma il gruppo americano è stato chiaro: venderà solo se il nuovo stadio dinon sarà costruito».riassume così lo stato (di stallo) per le trattative sulla vendita dell’A.S.. Dopo che i giornali hanno scritto di un suo interesse per i giallorossi insieme a un fondo saudita, con il Sole 24 Oreclasse 1978 nato a San Giovanni Rotondo spiega che il prezzo fissato è di 750 milioni di euro. Ovvero 250 milioni di euro in meno rispetto a quello che vorrebbero i Friedkin. Metalli rari ed energie rinnovabili I business disono i metalli rari e le energie ...