Chi è Christiane Horedt | la ex moglie di Alessandro D’Alatri

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 3 maggio 2023)è la exdel registaed è un’addestratrice di cani di origine tedesca. I due sono stati sposati per 26 anni, per poi separarsi, e hanno avuto due figlie, Federica e Carolina. Due anni prima della morte del regista, i due avevano annunciato la loro separazione con un post ironico, ma affettuoso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@aledalatri) “Anniversario: celebriamo i nostri 26 anni di matrimonio con un regalo, ci siamo felicemente separati” – avevano dettocon un post pubblicato su Instagram. Riguardo i figli,aveva detto in un’intervista di qualche anno fa che ne ...