Chelsea | la strategia per Pochettino

Il Chelsea ha toccato il fondo. Ma forse il peggio deve ancora arrivare La Gazzetta dello Sport

La sconfitta con l'Arsenal ha cementato il disastro stagionale dei londinesi che nel 2023 hanno vinto 4 volte in 23 gare. E non paiono avere una strategia per risalire ...NAPOLI DE LAURENTIIS OSIMHEN - Uno dei giocatori del Napoli con più appeal in chiave calciomercato è senza dubbio Victor Osimhen, già da tempo accostato a ...