Chelsea | Havertz non fa sconti alla società | “Tutto storto e Tuchel licenziato

Kainon ci sta e fa un bilancio della stagione del suo. Parlando a Sky , le cui parole sono state riprese da Kicker , il tedesco non le ha mandate a dire anche alla società per alcuni ......(3 - 5 - 2): Kepa Arrizabalaga; Fofana (87' Chalobah), Thiago Silva, Azpilicueta; Chilwell, Kanté, Enzo Fernandez (70' Gallagher), Kovacic, Madueke (79' Ziyech); Aubameyang (46'), ...In attacco spazio a Mudryk e Gallagher a supporto di. Le probabili formazioni di Arsenal -ARSENAL (4 - 3 - 3): Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Thomas, Xhaka; ...

Chelsea, Havertz accusa: "È andato tutto storto, Tuchel è stato esonerato senza motivo" TUTTO mercato WEB

L'attaccante tedesco dei Blues non ci sta e facendo un bilancio della stagione spiega le difficoltà sottolineando anche la scelta di esonerare Tuchel arrivata "dal nulla".Il premio Coach Of The Month di aprile è stato assegnato all’allenatore del Monza Raffaele Palladino . La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Monza-Roma, in programma mercoledì 3 maggio 202 ...