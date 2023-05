Che cosa prevede il piano di Bruxelles per rifornire di munizioni Kyiv

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Con 14 mesi di ritardo, l’Unione europea ha scoperto di avere fretta di produrreper l’Ucraina e per se stessa per rispondere alla

Ho detto ai ragazziil Bologna aveva messo in croce tutti e giocare un secondo tempo come quello, con tutte le difficoltà, è stata unaimportante e voglio fare i complimenti ai ragazzi,...Finalmente è arrivato, sono stato molto contento perché è stato un golè servito per la vittoria, è lapiù importante. C'è tanta liberazione, perché è passato tanto tempo dall'ultimo gol, è ...... parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2 - 1 sul Lecce, nella 33esima giornata di Serie A : 'Come sta De Sciglio Purtroppo ha una lesione al crociato, unaci fa star male. La ...

Che cos'è Bluesky, l'alternativa a Twitter sulla bocca di tutti WIRED Italia

L’Unione europea si è accorta di andare troppo lenta sulle forniture all'Ucraina e ha presentato il pacchetto "Asap": 500 milioni di euro affinché l'industria della Difesa faccia fronte alla necessità ...Gran trambusto in vista del rinnovo dei vertici di Enel. E non solo perché – alla vigilia dell’assemblea dei soci in programma il 10 maggio – fa capolino a sorpresa, e in maniera poco usuale, il numer ...