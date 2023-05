Chavo Guerrero | “Io e Vickie non ci rivolgiamo più la parola”

(Di mercoledì 3 maggio 2023)è sotto i riflettori dopo aver avuto parole non troppo lusinghiere nei confronti di Rey Mysterio e della LWO, ma la famigliadi recente è stata sconvolta da vicende ben più gravi: Sherilyn, figlia di Eddie e, ha pubblicamente dichiarato di essere stata abusata dal nuovo compagnio di. L’ex GM di SmackDown ha brutalmente rigettato le accuse sui social ma ciò non sembra essere piaciuto ai fan, ma anche la sua stessa famiglia ha preso le distanze, a partire dallo stesso. Le dichiarazioni, cugino di Sherilyn, ha preso subito le difese di quest’ultima e ha condannato il gesto del nuovo compagno di. Durante un’intervista a WrestleBinge, ...

Chavo Guerrero in una recente intervista ha rivelato di non parlare più molto con Vickie Guerrero dopo il litigio con la figlia Sherilyn Guerrero.Chavo Guerrero se retracta de decir que WWE y Rey Mysterio se pegaban del nombre y fama de Eddie Guerrero para hacer dinero. "Estaba en personaje".