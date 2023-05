Ceesay come Lukaku | segna alla Juve e si mette l' indice davanti alla bocca

Mano sulla testa, occhi chiusi e indice alla bocca, un gesto contro ogni forma di discriminazione razziale che Kouamé ehanno emulato e che sta facendo il giro del mondo. PROMO FLASH: segui il ...Il giocatore del Lecce Assan, dopo aver realizzato il gol del momentaneo 1 - 1 su rigore in casa della Juventus, ha esultato, sotto la curva bianconera, nello stesso modo di Lukaku.il ......erano portati avanti sempre con. Dopo un controllo, la rete è stata annullata per evidente posizione di fuorigioco. Juve - Lecce, il gol annullato a Miretti Annullato un gol anche a , che...

Ceesay come Lukaku dopo il gol dell'1-1 in Juve-Lecce Tuttosport

Alle 18, oltre a Sampdoria-Torino, si gioca anche Juventus-Lecce, 2-1 (15' Paredes, 40' Vlahovic, 37' Ceesay) alla fine del primo tempo, mentre Salernitana-Fiorentina è sull'2-2 (10' e 59' Dia, 36' ...65' - Bonucci è a terra per un problema avuto dopo un colpo di testa. Medici in campo. 64' - Show di Banda che salta Cuadrado nettamente, poi anche Fagioli e mette un cross in mezzo che Bonucci salva ...