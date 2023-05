Cecilia Rodriguez | scoppia il caso tra i follower | «Perché nelle foto ha sempre la bocca aperta?»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Outfit sexy e valanga di critiche. Questo sembra essere diventato ormai l’accostamento fisso per gli scatti di. La sorella di Belen, infatti, ha pubblicato uno scatto mostrando il suo outfit super hot: capelli legati a coda di cavallo, vestito aderente a costine color cammello della sua linea Hinnominate e stivali con tacco sulla stessa tonalità. Unamozzafiato et voilà: il suo pubblico si divide e la percentuale più grande è quella degli haters. In particolare, dello scatto di Cechu non sono piaciute le labbra aperte: «Non capisco perchètutte le volte fa lacon la». Pioggia di critiche Sotto il post Instagram è impossibile non notare i numerosi commenti che travolgono l’ex gieffina: «Ma poi che fai nella vita? Famosa ...