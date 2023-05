Cecchi Paone superdotato? La confessione all’Isola dei Famosi | “Sei disumano!” – VIDEO

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Alessandro? La notizia è stata scherzosamente lanciata durante l’ultima puntata dell’Isola deiandata in onda martedì 2 maggio, dopo aver commentato in diretta il suo rapporto con il fidanzato Simone Antolini.? LadeiI naufraghi, sapendo che la coppia aveva bisogno di un po’... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Durante l'ultima puntata dell' Isola dei Famosi , si è verificato un gesto da qualcuno giudicato come 'di cattivo gusto'. È successo quando Alessandroe Simone Antolini si sono baciati in diretta al momento dell'eliminazione di Nathaly Caldonazzo, il che ha garantito la loro permanenza nel gioco. Sono stati molti i commenti al riguardo, ...Ecco come sta Isola, Nathaly Caldonazzo eai ferri corti: 'Distratto dai ragazzini', 'nasconde i trucchi' Qual è la situazione tra Ilary Blasi ed Enrico Papi Tra i nuovi membri del cast ...Erano tre (in realtà quattro) i naufraghi finiti al televoto la scorsa settimana: Fiore Argento , Nathaly Caldonazzo e la coppia formata da Alessandroe da Simone Antolini . Ad avere la ...

Alessandro Cecchi Paone e l'intimità con Simone Antolini, Ilary Blasi lo punzecchia: Bello vigoroso Fanpage.it

A quanto pare il bacio tra Simone e Cecchi Paone all'Isola dei famosi 2023 non è piaciuto a Giacomo Urtis e non solo ...Un ex concorrente dell’Isola dei famosi giudica come “di cattivo gusto” il bacio appassionato tra Alessandro e Simone. Ecco chi è.