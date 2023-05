C’è il Giro d’Italia | sindaco chiude le scuole nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – C’è il: ildi Torre del Greco (Napoli), Giovanni Palomba,le. La città si prepara ad accogliere il passaggio della tappa con partenza e arrivo il prossimo 11 maggio da Napoli, frazione che nelle fasi conclusive porterà gli atleti nuovamente nel capoluogo campano, attraversando i comuni dell’area costiero-vesuviana. Il primo cittadino, con un’apposita ordinanza, evidenzia come ”sarà difficile per l’utenza scolastica, genitori, studenti, docenti e personale in generale, raggiungere gli istituti cittadini ubicati nel territorio comunale’‘ e come si ritenga dunque necessario ”nell’interesse della comunità rappresentata e a tutela della sicurezza pubblica, disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e ...