“Cattiverie da parte di gente che non ha nulla a che fare con me” | Micol Incorvaia replica alle polemiche per la vicenda del corriere Amazon

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023)è riapparsa sui social per mettere la parola “fine” (si spera) alladel. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip qualche settimana fa, sempre attraverso i social, si era lamentata per essere stata svegliata dalper la consegna di un pacco09:30.si era giustificata dicendo che non era ancora stata in grado di recuperare i ritmi normali dopo mesi passati all’interno della casa di Cinecittà ed aveva bisogno di recuperare le energie. Gli utenti sui social hanno condannato duramente queste parole, ricordando all’influencer che ilstava in quel momento lavorando al contrario suo. La storia Instagram però è approdata anche in programmi televisivi, a partire da Fiorello ...