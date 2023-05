Catania | “Un goal per la solidarietà”

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ritorna dopo due anni di assenza allo stadio “Angelo Massimino” di . L’evento, giunto alla XV edizione, è di assoluta importanza poiché continua ad alimentare il seme dell’altruismo. Come sempre l’incasso dell’evento servirà ad aiutare famiglie meno fortunate. Ross Pelligra, Soleil SorgeUnper laperPresente in campo anche ilSSD per una giornata all’insegna del ricordo di Stefania Sberna, speaker del Calcio, Gianni Di Marzio e Sinisa Mihajlovic, ma soprattutto evento diorganizzato magistralmente da Luca Napoli, giunto alla quindicesima edizione un vero successo di pubblico. Madrina dell’evento è stata Soleil Sorge. In campo anche una delegazione rossazzurra composta da Ciccio Lodi e Andrea Russotto, ma anche staff tecnico del ...