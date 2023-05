Cartelle esattoriali rottamazione quater | come pagare la prima rata dopo l’estate | le istruzioni

(Di mercoledì 3 maggio 2023)avevamo anticipato nei giorni scorsi, il Governo ha concesso due mesi di tempo in più per chiedere di “archiviare” definitivamente lecon la “”. E tre mesi aggiuntivi, dal 31 luglio al 31 ottobre, perlarelativa al debito sullebisogna fare, quindi, per arrivare alla fine delle ferie estive preparati ed essere pronti per affrontare le nuove scadenze? Il pericolo è quello di fare errori con la giungla delle regole fiscali e con i nuovi termini per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 30 giugno ...

Per altre notizie clicca quiIl Ministero dell'Economia e delle Finanze ha prorogato il termine per la presentazione delle domande per la rottamazione delle. Inizialmente previsto per il 2 maggio, il termine entro cui presentare domanda all'Agenzia delle entrate, è stato infatti spostato di due mesi al 30 giugno 2023. Entro tale data ...È possibile accedere alla misura anche per: i debiti fiscali che sono contenuti nelleche non sono ancora state notificate ;. eventuali pendenze fiscali che sono interessate da ...

Ugl Matera:” Proroga rottamazione ruoli e cartelle esattoriali ... G News

UGL: "favorevoli e reiteriamo la richiesta a tutti i Sindaci del materano di aderire alla proposta di rottamazione formulata dal governo" ...Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha prorogato il termine per la presentazione delle domande per la rottamazione delle cartelle esattoriali. Inizialmente previsto per il 2 maggio, il termine ...