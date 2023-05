Caro Rovelli | non serve il misticismo orientale per studiare i buchi neri

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Umberto Minopoli,amico del Foglio, è scomparso sabato scorso, a 69 anni. Questo è un articolo che aveva scritto pochi giorni prima di essere ricoverato. Oggi a Roma, alle 14.30, nella Sala della Camera di commercio di Roma, via de’ Burrò 147, alcuni amici di Umberto lo ricorderanno per un ultimo saluto. Che cosa nasconde l’interno di un buco nero? Dove porta quel precipizio dello spaziotempo? Si può capire quello che non si è mai visto? Carlose lo domanda nel suo ultimo lavoro, “Bianchi: Dentro l’orizzonte” (Milano 2023). Due foto catturate dall’Event Horizon Telescope – quella (2021) del buco nero al centro della galassia M87, a 55 milioni di anni luce dal Sole e quella (2023) di Sagittarius A, al centro della Via Lattea, a 26.000 anni luce da noi – hanno chiuso una discussione che ha appassionato tre ...

La replica: 'Gli mando un abbraccio pacifico e lo invito a pranzo per farmi conoscere' Sullo stesso argomento:, anch'io amo l'occidente ma so da che parte stare A scatenare la polemica è ...La replica: 'Gli mando un abbraccio pacifico e lo invito a pranzo per farmi conoscere' Sullo stesso argomento:, anch'io amo l'occidente ma so da che parte stare A scatenare la polemica è ...

Caro Rovelli, il principio di causa-effetto vale anche per l'Ucraina Il Dubbio

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Torna a crescere l'inflazione. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, ad aprile sulla base delle stime preliminari registra un aumento dello 0,5% su ...