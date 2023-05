Caro-carburanti | allo studio nuovi sgravi per l' autotrasporto

Oltre agli aumenti dei materiali e dei costied energia che ricadono anche sulla società ... il- energia e il blocco degli aiuti statali: 'l'aumento delle bollette per il non ...L'INTERVISTA: I politici e i giornali (di qualsiasi colore) ci parlando di tutti questi flagelli dai nomi vaghi e dalle cause misteriose:vita,bollette,...una sorta di ......e gas, ha subito un aumento del 9,5% pari a poco meno di 10 euro all'anno procapite per cittadino. "Visto i disagi riscontrati, nel nuovo sistema di raccolta, ilvita, con relativi ...

Caro carburanti, continua la discesa dei prezzi Corriere dello Sport

Il decreto Lavoro intende rifinanziare i crediti d’imposta sugli acquisti di gasolio per le imprese di autotrasporto e di trasporto pubblico ...Entrando poi nel merito dei singoli provvedimenti, i piccoli imprenditori veneti si dividono sul giudizio alle azioni di governo messe in atto sino ad ora per contrastare i problemi economici (caro en ...