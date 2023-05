Caro bollette gas | Arera | “Ad aprile +22 | 4%”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) – Dopo tre mesi di riduzioni, la bolletta gas torna a crescere per la famiglia tipo in tutela, per i consumi disegnando un +22,4% rispetto a marzo. L’incremento, pur in presenza di un prezzo medio all’ingrosso nello scorso mese in leggero calo, è dovuto principalmente alla riduzione, prevista dal recente ‘decreto’ (dl 34/2023), della componente di sconto UG2, utilizzata nell’ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti. Per quanto riguarda la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (Cmemm), applicata ai clienti ancora in tutela, questa viene aggiornata dacome media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il Psv Day Ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di ...

Arera ricorda infine nella nota che il 'Decreto' n. 34 del 2023, per il II trimestre 2023 ha previsto la riduzione dell'Iva al 5% per il gas e azzerato i restanti oneri generali di sistema.

Dopo tre mesi di riduzioni, la bolletta gas torna a crescere per la famiglia tipo in tutela, per i consumi di aprile segnando un +22,4% rispetto a marzo. L'incremento, pur in presenza di un prezzo med