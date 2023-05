Carlo III | nascita di un re | arriva lo speciale in tv

(Di mercoledì 3 maggio 2023) A poche ore dalla cerimonia di incoronazione, giovedì 4 maggio, in seconda serata, Retequattro propone il documentario in prima visione assoluta «III –di un re».III, dopo la morte della regina Elisabetta II, poco prima del suo 73esimo compleanno, è diventato il re britannico: il doc ne ripercorre la vita, spesso segnata da alti e bassi. Da bambino, si dice cheabbia sofferto la rigida educazione in collegio, destinata a prepararlo al ruolo di futuro re. Da adulto, il principe si è impegnato in numerosi enti di beneficenza, in particolare quelli che lavorano con giovani svantaggiati L'articolo proviene da 361 Magazine.

In vista dell'incoronazione del 6 maggio, svelata a Sydney una nuova statua di cera di Re Carlo. Oltre al sovrano sono state esibite all'esterno del Queen Victoria Building anche le statue del principe Harry e di William e Kate, in mezzo alle guardie reali, davanti a una piccola folla. "Le due reliquie della Croce, sulla quale sarebbe stato inchiodato Gesù, donate da Papa Francesco a re Carlo, in occasione della sua incoronazione, sono un segno degli ottimi rapporti tra il Santo Padre e il monarca britannico". Austen Ivereigh, noto giornalista e autore del libro, insieme con Papa Francesco. Alla incoronazione di re Carlo, infatti, vi saranno rappresentanti di tutte le religioni mentre all'incoronazione della regina Elisabetta vi erano soltanto esponenti della Chiesa d'Inghilterra".

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...A poche ore dalla cerimonia di incoronazione, giovedì 4 maggio, in seconda serata, Retequattro propone il documentario in prima visione assoluta «Carlo III - ...