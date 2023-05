Carcere di Ariano Irpino | importante operazione della Polizia Penitenziaria

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNuovi rinvenimenti di droga ed altro materiale, il cui possesso non è consentito in, adda parte del personale appartenente al Corpo di. “Questa mattina, durante l’abituale perquisizione ordinaria nell’istituto nelle attività di controllo finalizzate al rinvenimento e al possesso da parte dei detenuti di sostanze stupefacenti, telefoni cellulari ed altri oggetti non consentiti, gli AgentiCasa circondariale dihanno trovato nelle celle due smartphone, un microtelefono, una chiave e diversi caricabatterie”, informa il segretario generale del SAPPE Donato Capece. Il sindacalista ...