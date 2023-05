CANALE 5 | BEAUTIFUL FESTEGGIA 9 000 PUNTATE E SBARCA A ROMA PER LA PRIMA VOLTA

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 3 maggio 2023), la soap opera più popolare del mondo, in occasione del traguardo delle 9000– lapuntata risale al 23 marzo 1987 sulla CBS – sceglie di nuovo l’Italia per ambientare le sue storie appassionanti. Dopo il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002, e la Puglia nel 2012, a distanza di oltre dieci anni,sceglie, per lain 36 anni,, la Capitale della “grande bellezza” amata in tutto il mondo. L’Italia si conferma il paese più amato dalla soap opera. Saranno 6 leambientate in Italia che verranno girate tra il 15 e il 17 maggio 2023. Il pubblico italiano le potrà vedere in onda nellavera 2024, mentre la messa in onda statunitense è prevista tra il 16 e il 23 ...