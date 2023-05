Campionato | i recuperi della decima giornata

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Foto da pagina Facebook Palermo FC Women La Serie C ritorna in campo per disputare idelNazionale. Si comincia il 3 maggio alle ore 15.30 con il match Palermo-Matera (C), arbitrata da Di Benedetto di Novi Ligure, a seguire Città di Pontedera-Su Planu (A) alle 17 e diretta da Igliozzi di Roma 2. Mentre, il 4 maggio, sono in programma duedel girone C: Academy Sant’Agata-Grifone Gialloverde che giocherà alle ore 11 (Gatto di Lamezia Terme) e Women Lecce-Chieti (Cecchi di Moliterno), alle ore 15. Consulta qui il pdf CU 83 –di Serie C: risultati gare, classifica, decisioni del Giudice Sportivo, variazioni gare; Coppa Italia Serie C: programma gara (753 KB) Fonte articolo e foto: calciofemminile.lnd.it ...