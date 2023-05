Campionati studenteschi di basket | il ‘Montalcini’ vince il titolo provinciale

Leggi su anteprima24

San Giorgio del Sannio (Bn) – Alla competizione sportiva studentescadi pallacanestro l'I.C. Montalcini di San Giorgio del Sannio conquista ildi campione. Ennesimo successo per gli studenti della categoria cadetti dell'istituto sannita. Il 28 aprile la formazione schierata in campo dalla professoressa Romina Tufo ha disputato la finale di pallacanestro 3×3 in uno scontro diretto con la rappresentanza sportiva dell'I.C. Federico Torre del capoluogo sannita che era risultata prima classificata del proprio girone. Dopo aver dominato tutte le partite con imponenti risultati, i giovani cestisti della Scuola secondaria di I grado hanno "incassato e portato a casa" il loro meritatissimo riconoscimento. Un match decisivo in cui l'ultimo canestro ha stabilito un'ulteriore vittoria di cuore perché il ...