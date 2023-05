Campidoglio Casini-Leoncini Iv | “Il Comune paghi la bolletta della luce scaduta di Roma Metropolitane”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “Apprendiamo da fonti di stampanuova emergenza che sta interessando in queste ore, società da tempo in liquidazione e con i conti pignorati che, in attesafusione conServizi per la Mobilità, rischia addirittura di rimanere al buio, con gli uffici senza corrente, a causa di unanon pagata. Una vicenda paradossale che si aggiunge alla drammatica situazione dei lavoratoriPartecipata, a cui non sono stati ancora corrisposti gli stipendi degli ultimi tre mesi, nonostante l’approvazione in Aula, il 6 aprile scorso,nostra mozione urgente che impegnava in tal senso Sindaco e Giunta. Chiediamo dunque all’Amministrazione di intervenire anche su quest’altro ...