Campania | in arrivo anticiclone africano | temperature in aumento

...da oggi quattro bus Eav dipinti di azzurro con lo scudetto per celebrare la vittoria in. ... presidente dell'azienda di trasporti regionali Ente Autonomo Volturno della, parlando di come ...Così Umberto De Gregorio, presidente dell'azienda di trasporti regionali Eav a Napoli commenta la partecipazione dei mezzi alla festa in. Già nei giorni scorsi Eav aveva mostrato un treno ...A livello geografico, tra le regioni con il maggior numero di pensionamenti in- secondo i dati Miur " ci sono la Lombardia con 3.002 domande, lacon 2.860, la Sicilia con 2.218 e il ...

Campania: Mit, in arrivo 103 mln per le ferrovie | mit MIT

Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Il rapporto Anci-Cittalia: in aumento continuo gli under 18 accolti nel Sai, il sistema gestito dagli enti locali. Il commissario Valenti annuncia poteri ai prefetti per strutture di prima accoglienza ...