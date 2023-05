Campania | Iannone FdI | “De Luca insulta Meloni e ministri per coprire i suoi fallimenti”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con i soliti insulti Devuole solo nascondere il suo fallimento che è totale. Dopo oltre sette anni di suo governo laè ultima per attesa di vita dei cittadini, ultima per reddito pro-capite, ultima per servizi sanitari e servizi alla persona, ultima per spesa dei fondi europei. I primati invece che può vantare sono tutti negativi: laè prima per disoccupazione, prima per aliquota Irpef che si paga, prima per emigrazione sanitaria, prima per il rischio di povertà ed esclusione sociale. Dedovrebbe solo vergognarsi e dimettersi; è l’ultimo che possa atteggiarsi anche a professore. È diventato un ingombro anche per il suo partito perché è il modello fallimentare di un potere esercitato in maniera cafona ed incivile. Il suo nervosismo è frutto del fatto che gli ...