Camilla Marianera | chiesto processo immediato | mazzette in cambio di informazioni riservate da rivendere agli indagati

(Di mercoledì 3 maggio 2023), dunque, andrà aper corruzione in atti giudiziari. Lei, giovane avvocato praticante accusata di aver ottenuto notizie coperte dal segreto istruttorio indiper poi rivenderle ai soggetti. Oltre a lei, poi, sul banco degli imputati, anche il fidanzato Jacopo De Vivo, finito anche lui in carcere insieme alo scorso febbraio.e le notizie segrete sui Casamonica, parla l’assessora Lucarelli: ‘Mente’e ilOra, i pm chiedono ilcon rito– senza il vo da parte del gup – a seguito della ...

Giudizio immediato pere Jacopo de Vivo . È la richiesta della procura di Roma nei confronti della praticante avvocatessa e del suo fidanzato, accusati entrambi di 'vendere' a pregiudicati del calibro di ...Andrà a processo per corruzione in atti giudiziari,, la giovane praticante avvocato accusata di avere ottenuto in cambio di mazzette, e poi 'venduto' a soggetti indagati, notizie coperte dal segreto istruttorio. Con lei, sul banco ...La delegata alla sicurezza Una delega importante che l'opposizione aveva anche chiesto di ritirarle, dopo l'arresto per corruzione di, che per un paio di mesi aveva lavorato nello ...

Camilla Marianera subito a processo, il pm chiede l’immediato: l'avvocato praticante avrebbe pagato per ottene ilmessaggero.it

Giudizio immediato per Camilla Marianera e Jacopo de Vivo. È la richiesta della procura di Roma nei confronti della praticante avvocatessa e del suo fidanzato, accusati entrambi ...Andrà a processo per corruzione in atti giudiziari, Camilla Marianera, la giovane praticante avvocato accusata di avere ottenuto in cambio di mazzette, e poi “venduto” a ...