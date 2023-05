Caltagirone raddoppia in Mediobanca e sale al 9 | 9% | il titolo corre in Borsa

L'ennesima scalata, riportata in anteprima dal quotidiano La Stampa , è stata confermata in giornata da un portavoce del gruppoche ha fatto però notare che 'si tratta di un investimento ...Un portavoce del gruppoconferma la notizia, limitandosi a far notare che "si tratta di un investimento presente da circa un anno". Mediobanca è in luce a Piazza Affari, con il titolo di ...Mediobanca, tra l'altro, è il primo socio di Generali , società sulla qualeha lo scorso anno combattuto una battaglia finanziaria, tentato di rovesciare la leadership dell'amministratore ...

Caltagirone raddoppia in Mediobanca, è al 9,9% Agenzia ANSA

L’imprenditore romano sfiora il 10% del capitale della banca guidata dal Ceo Alberto Nagel, rafforzando così la sua posizione di secondo azionista dell'istituto ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...