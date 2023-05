Caldirola risponde a El Shaarawy | Monza-Roma 1-1

(Di mercoledì 3 maggio 2023)(ITALPRESS) – All’U-Power Stadium lapareggia 1-1 contro ile perde terreno rispetto alla zona Champions. Un gol di Elillude i giallorossi di poter conquistare il punteggio pieno nonostante l’emergenza, manel finale di primo tempo gela Mourinho. L’allenatore portoghese rinvia ai prossimi impegni il ritorno da titolare di Dybala e porta in panchina i quattro indisponibili (Smalling, Karsdorp, Belotti, Llorente). Un modo per rinsaldare il gruppo nel momento decisivo della stagione, ma non basta per vincere una partita che si era messa in discesa. Al 24? lainfatti sblocca il risultato grazie ad un blackout difensivo del. Su pressione di Abraham, Di Gregorio regala palla ad Elche deposita in rete ...

Commenta per primo Il Monza frena la Roma in casa sull'1 - 1 conchead El Shaarawy nel primo tempo. A fine gara il commento di Palladino a DAZN : PARTITA - 'Nel finale ci credevo, la squadra c'era, abbiamo giocato una gara coraggiosa concedendo ...Finisce 1 - 1 tra Monza e Roma. Al gol di El Shaarawyuna prodezza di, tutto nel primo tempo. TUTTO NEL PRIMO TEMPO La serata è di festa per la salvezza conquistata aritmeticamente con sei giornate d'anticipo in Serie A. E Raffaele ...La Romaal 14' con Solbakken che tarda per pochi istanti l'appuntamento sul servizio di ... La Roma chiede il rigore al 24' per una trattenuta die Celik, il turco cade a terra ma per ...

(Adnkronos) – All'U Power Stadium di Monza la Roma, passata in vantaggio con El Shaarawy, non va oltre l'1-1 contro la squadra di Palladino, grazie al pari siglato da Caldirola. Con questo risultato i ...