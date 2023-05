Calciomercato Roma | Napoli e Milan provano il sorpasso per Aouar

(Di mercoledì 3 maggio 2023): ile ililai giallorossi per, ma c’è già l’intesa con il centrocampista francese Ile ililsullasul. Secondo quanto riportato da Le10sport, le due squadre avrebbero fatto un tentativo dell’ultimo minuto per Houssem, centrocampista del Lione che si libererà a parametro zero a giugno. Nessuna ansia però per la squadra di Mourinho: l’accordo con il centrocampista è già raggiunto e, salvo colpi di scena, sarà un nuovo calciatore della

Dalle 15.10 invece spazio al collegamento dai nostri studi diinsieme al nostro parterre condotto e moderato da Sofia Oranges. Con lei la direttrice di.it Eleonora Trotta, con ...Bayer Leverkusen -e Siviglia - Juventus invece, saranno visibili a tutti su Tv8, oltre che su Sky Sport e Dazn per gli abbonati alle due pay - tv.A Udine troverò tante persone a cui sono legato a livello affettivo: sono rimasto per diversi anni in club come Udinese,, Empoli e San Pietroburgo. Si dice che ho un carattere difficile, ma ...

Calciomercato Roma, dal Brasile: contatti avviati per l’attaccante 20enne Marcos Leonardo Giallorossi.net

Alle spalle di CR7 completano il podio altri due calciatori, Messi e Mbappè ROMA (ITALPRESS) - Per la prima volta dal 2017, grazie al ricco ...Raffaele Palladino questa sera, dopo prima dell'inizio del match contro la Roma, verrà premiato con il coach of the month della Serie A.