Calciomercato Milan – Brahim Díaz rimane? Giunge un assist inaspettato

(Di mercoledì 3 maggio 2023)potrebbere ala titolo definitivo nel prossimoestivo. Motivo? Ce ne parla in Spagna 'El Nacional'

Diverse squadre hanno messo gli occhi sull'ala sinistra, tra cui il. Secondo Fichajes.net , il club in forte pressing sul nativo di Châtenay - Malabry è il Tottenham . Gli Spurs non ...Lo dichiara il sindaco di Milano, Giuseppe Sala dopo aver ricevuto la nota congiunta delle squadre ACe FC Internazionale (LEGGI QUI) : 'La richiesta di indizione di un referendum per il ...Max Allegri (LaPresse) -.itCherubini ha una inibizione di sedici mesi che gli ... Ma chi al suo posto Si sono fatti diversi nomi, incluso Massara attualmente al, tuttavia il ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'allenatore rossoblù ha parlato alla vigilia della sfida di Serie A contro la formazione di Zanetti ...