Calciomercato com – Sampdoria | Lanna a colloquio con Tufano | se salta Stankovic | tocca a lui | Mercato

(Di mercoledì 3 maggio 2023) 2023-05-03 12:42:00.com riporta quanto segue: Ieri il presidente dellaMarcoè salito al Mugnaini per assistere alla rifinitura della squadra, senza però parlare ai giocatori, come inizialmente si era pensato. Il numero uno blucerchiato ha spesso confermato la sua fiducia a Dejan, ma la posizione del mister resta fortemente in bilico, anche perché lo stesso allenatore potrebbe ancora presentare le sue dimissioni. In casodovessere, l’alternativa per la Samp sarebbe la promozione di Felicefino al termine della stagione. Il tecnico della Primavera attualmente è il primo indiziato, insieme al collaboratore Angelo Palombo, per concludere il campionato del Doria se ...

Commenta per primo Il Real Madrid sta lavorando alla pianificazione per la prossima stagione e una delle principali aree da migliorare è la posizione del centravanti. Karim Benzema , 35 anni, ha ...Commenta per primo Ieri il presidente della Sampdoria Marco Lanna è salito al Mugnaini per assistere alla rifinitura della squadra, senza però parlare ai giocatori, come inizialmente si era pensato. ...Padovan, nel suo intervento di oggi sul belga misterioso, non coglie solo un aspetto tecnico, ma implicitamente evidenzia una sinergia Pioli - Maldini - Massara che non c'è più. È una sinergia che è ...

Milan, duello con Tottenham e Marsiglia per un obiettivo in attacco Calciomercato.com

- “C’è un’epidemica mancanza di comprensione in questo sport. Questo porta le persone, a capo delle squadre della Major League, a valutare male i giocatori e a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...