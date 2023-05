Calciomercato | colpo Bellingham | c’è l’accordo con una big europea

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 3 maggio 2023)incredibile per il Real Madrid che, stando a quanto riportato da Marca, avrebbe già trovato un accordo per la prossima stagione con Jude. Il centrocampista classe 2003 di proprietà del Borussia Dortmund è considerato uno dei profili migliori nel suo ruolo. I blancos, come sempre, vogliono assicurarsi un top player di questa portata che garantirebbe anche un’ottima risorsa per il futuro. Real-: pronto un contratto fino al 2029 Il Real Madrid avrebbe superato la concorrenza di due colossi inglesi come il Liverpool ed il Manchester City. Per strapparlo al club tedesco Florentino Perez sarebbe pronto a sborsare 120 milioni di euro e ad offrire un contratto fino al 30 giugno 2029. Secondo Marca l’annuncio ufficiale sarà dato una volta terminata la Bundesliga.