Calcio | Thiago Motta ' Con Empoli voglio Bologna concreto e pragmatico'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Fuori Arnautovic: "Da venerdì sarà in gruppo"- "Con il Verona non abbiamo sbagliato atteggiamento, loro hanno fatto la loro partita e hanno vinto la gara. E nemmeno domani sbaglieremo, ...

Motta non vuole sentire parlare di un Bologna meno sul pezzo alla vigilia della sfida con l'Empoli dopo le belle prestazioni offerte con big come Inter, Lazio, Milan e Bologna. Intanto la ...2022 - 2023 Serie A Tabellino partita Empoli - Bologna Squadra in casa Empoli Squadra ... Domani sera alle ore 20.45, infatti, il Bologna diMotta sarà atteso al Carlo Castellani di Empoli ...... sono reduci dal pareggio in rimonta conquistato contro il temibile Bologna diMotta lontano ... sempre sudi rigore. La Lazio di Maurizio Sarri, seconda in classifica, è distante un solo ...

Calcio: Thiago Motta 'Con Empoli voglio Bologna concreto e ... Tiscali

Fuori Arnautovic: 'Da venerdì sarà in gruppo' BOLOGNA (ITALPRESS) - 'Con il Verona non abbiamo sbagliato atteggiamento, loro hanno fatto la ...L'allenatore rossoblù ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Empoli: "Tutti hanno voglia di giocare, dobbiamo continuare così" ...