Calcio | Spalletti | ' scudetto merito anche di chi non gioca più qui'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Napoli, 3 mag. - (Adnkronos) - "Il lavoro parte lo scorso anno, questo è il secondo tempo. Hanno dato il proprio contributocalciatori che adesso non sono più qui. Avevamo calciatori importantissimi come Insigne, Koulibaly, Ghoulam e Mertens.tori che hanno dato molto con la loro personalità. Il risultato non dipende da una partita sola". Lo dice l'allenatore del Napoli Lucianoin conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese che potrebbe regalare agli azzurri il terzodella loro storia.

Così il tecnico dei partenopei, Luciano Spalletti, in conferenza stampa di vigilia della trasferta di domani a Udine in cui il Napoli potrebbe vincere lo scudetto. "L'Udinese è una delle squadre che ...“Io ne ho molte di persone a cui sono legato affettivamente, quando torno indietro a quello che è stato il mio percorso lungo trent’anni ci sono squadre in cui sono stato anni contrattualizzato. Quand ...