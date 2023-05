Calcio | Spalletti | ' lo scudetto del Napoli nasce dalla Serie C | manca l' ultimo strappo'

(Di mercoledì 3 maggio 2023), 3 mag. - (Adnkronos) - "Sono d'accordo con Pierpaolo Marino: ilche arriva a questo traguardoC". Lo dice l'allenatore delLucianoin conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese che potrebbe regalare agli azzurri il terzodella loro storia. Il tecnico toscano fa riferimento alle stagioni 2004-2005 e 2005-2006, disputate inC dai partenopei. "Sapevo fin dall'inizio che avevo a che fare con una squadra di purosangue -aggiunge-. Mi fa piacere che in poco tempo abbiano fatto vedere tutti le loro qualità e il carattere. Questoesce dagli schemi, un evento di cui trarrebbe vantaggi non solo il ...

Si continua a lavorare come sempre, sapendo che ci sarà da ripetersi anche dopo l'aritmetica' riconosce. Il titolo potrebbe già arrivare stasera, se la Lazio non batterà il Sassuolo.Un successo della squadra divale 1.72 per PokerStars Sport, 1.79 per Netbet, 1.80 per Better e 1.84 per Planetwin365. L'X, che allo stesso modo potrebbe valere il titolo nel caso in cui la ...Celebreranno Osimhen,, Kvaratskhelia e compagnia cantante. Canteranno O' sole mio ... È il miracolo di De Leaurentiis, è ileconomico - sostenibile che vince. Vince lo stesso. E sì che ...

"Spalletti ha preso un materasso per dormire a Castel Volturno": il retroscena a sorpresa Corriere dello Sport

Spalletti: "Vedo le potenzialità dentro il ciclo per il futuro, poi dipenderà dal mercato, dalle cose che riusciremo ad organizzare. Davanti agli occhi ...“Questo Scudetto è qualcosa che esce dagli schemi. Ne trarrebbero dei vantaggi tutti quelli che fanno parte di questo sistema non solo Napoli e il Napoli”. Così ...