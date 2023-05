(Di mercoledì 3 maggio 2023) "Non mi interessa se domani il Napoli vincerà o meno lo scudetto, perché noi abbiamo un obiettivo ben preciso che ho già detto più volte: arrivare più in alto possibile, nella parte sinistra della ...

Lo ha affermato, alle telecamere di Udinese Tv, il tecnico Andrea. "Tutto quello che riguarda il Napoli non mi interessa - ha ribadito - . È una partita difficile, loro hanno comandato tutto ...E' concentrato solo sull'Udinese il tecnicoche domani potrebbe involontariamente laureare aritmeticamente il Napoli campione d'Italia L'ultima riflessione sulla querelle legata allo spostamento di orarioLo ha detto l'allenatore dell' Udinese, Andrea, alla vigilia della sfida contro il Napoli: 'Non mi interessa se il Napoli vincerà domani o meno lo scudetto, noi abbiamo un obbligo verso noi ...

Calcio: Sottil, "con l'Udinese le big sempre in difficoltà" - Calcio Agenzia ANSA

SSCN- "Sognavo di vedere un Maradona come quello di domenica da quando sono arrivato a Napoli. E' il momento di prenderci il successo straordinario che meritiamo". Luciano Spalletti parla alla vigilia ..."Non mi interessa se domani il Napoli vincerà o meno lo scudetto, perché noi abbiamo un obiettivo ben preciso che ho già detto più volte: arrivare più in alto possibile, nella parte sinistra della cla ...