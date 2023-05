Calcio | Mourinho | ' Roma non ha forza di dire se non vuole arbitro | Chiffi peggiore mai incontrato' **

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Monza, 3 mag. (Adnkronos) - "Il risultato penso che è adatto alla partita.che lameritava di vincere sembra da allenatore della, ma se dico che il Monza meritava non penso che sia vero. Giocare con il peggiorche ho trovato in carriera è dura, e ne ho incontrati tanti scarsi. L'non ha avuto un'influenza nel risultato, ma è dura giocare con lui. Tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico, non crea rapporto con nessuno, da' un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco. E' una limitazione anche comecome società che non ha ladiche quest'non lo vogliamo". E' la dura accusa del tecnico dellaJosè...

José, alle prese con una lunga serie di infortuni, ha le scelte decisamente limitate. Davanti tocca ad Abraham con Solbakken ed El Shaarawy a sostegno per uno speculare 3 - 4 - 2 - 1. Mentre ...Con un messaggio su Twitter, che la ritrae allo stadio, Noemi carica la squadra di: " Fino a Monza, sempre con te! DAJE ROMA " con i classici cuoricini giallo e rosso a corredo. Un gesto e ...Il resto è dura lotta6 Per fare la formazione per poco non chiama i vicini di casa. Raschia il fondo del barile in un mercoledì da cani e trova un punto che tiene la Roma in piena corsa. Ma ...

**Calcio: Mourinho, 'Roma non ha forza di dire se non vuole arbitro ... Il Tirreno

José Mourinho: sempre e solo lui. La Roma pareggia a Monza, perde altri due giocatori in vista della partita contro l'Inter, si ritrova settima in campionato e si ritrova a dover preparare una ...José Mourinho, dopo la partita con il Monza, ha parlato dei troppi infortuni che mettono in evidenza i limiti della rosa della Roma: "Quando hai una squadra con 30 giocatori uguali non hai questi ...