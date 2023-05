Calcio | finale Coppa Germania femminile si giocherà per la prima volta con il Var

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Colonia, 3 mag. (Adnkronos) - Ladelladidi, che siil 18 maggio tra i campioni in carica del Wolfsburg e il Friburgo, sarà caratterizzata per lanella storia dall'utilizzo del Var. Lo ha annunciato oggi la Federtedesca (Dfb), che ha anche riferito che verrà utilizzata anche la tecnologia della linea di porta. "L'uso di assistenti video in questa partita è un ulteriore passo verso la professionalizzazione del", ha dichiarato il capo dipartimento Christine Baitinger. "I nostri arbitri sono molto ben preparati per questo grazie alla formazione adeguata e agli incarichi nel centro di assistenza video. Siamo molto ...