Calcio | Diritti tv Mondiali donne | Calcagno ' Dare segnale su parità'

Umberto Calcagno, presidente Aic, sposa la presa di posizione del numero uno della Fifa, Gianni Infantino, riguardo aitelevisivi del Mondiale difemminile, in programma a luglio in ...... sia quelli "extracampo" ottenuti grazie a sponsorizzazioni edi immagine. Il più pagato in ... Questa la top ten generale: Cristiano Ronaldo (): 136 milioni di dollari (46+90). Lionel ...L'emittente pubblica ha acquisito da Sky Sport iper trasmettere una gara d'andata e una di ... la quale obbliga la trasmissione in chiaro delle partite didalla grande rilevanza ...

L’asta per i nuovi diritti tv della Serie A Il Post

Gianni Infantino, presidente della FIFA, attraverso Twitter, ha pubblicato questo messaggio in vista dei Mondiali femminili che si giocheranno questa estate in Australia e Nuova Zelanda: "Oggi ...'Ci auguriamo si arrivi presto ad una soluzione', concordano Gama e Marchitelli ROMA (ITALPRESS) - 'Il calcio femminile è un movimento sportivo ...