(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag (Adnkronos) - Prima veratra Lionele il Paris Saint Germain. La toccata e fuga in Arabia Saudita per l'evento di uno sponsor ha provocato la sospensione dell'argentino, che rimarrà lontano dal campo e senza stipendio per due settimane. Una scelta che potrebbe avere conseguenze sulla permanenza del campione del mondo in Francia. Gli analisti di Snai, riporta Agipronews, scommettono così sul futuro di: in pole c'è proprio il, opzione offerta a 1,50, mentre il ritorno al Barcellona dopo appena due stagioni si gioca a 3,50; l'in MLS (Nord America) paga 5 volte la posta, ma attenzione anche all'Italia: l'Inter è vista a 50, con Napoli, Milan, Roma e Juventus a 250. Un prolungamento dell'esperienza al Psg, invece, si gioca a 2,50.

Come accedere al corso INVIA CV E UN ARTICOLO sulladelgiovanile in Italia entro il 28 maggio 2023 AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA avvcataliotti@libero.it mettendo nell'...È stato imbarazzante. Per l'ennesima volta. Il Chelsea che ha perso 3 - 1 all'Emirates il derby di Londra contro l'Arsenal ha aggiunto una nuova figuraccia alla collezione di questa stagione ...Quando il matrimonio è entrato in, l'ex attaccante avrebbe voluto rientrare in possesso della ... E proprio a fine giugno sarebbe scaduto il contratto di concessione che la scuoladi Totti ...

Calcio: crisi tra Messi e Psg, in quota probabile il suo approdo nel campionato arabo La Sicilia

Roma, 3 mag (Adnkronos) – Prima vera crisi tra Lionel Messi e il Paris Saint Germain. La toccata e fuga in Arabia Saudita per l’evento di uno sponsor ha provocato la sospensione dell’argentino, che ri ...Alle 18 un’Atalanta alla ricerca di punti utili per andare in Champions League ospita uno Spezia in crisi e reduce dalla sconfitta casalinga con il Monza con tanto di contestazione da parte dei propri ...