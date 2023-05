Calci alle rose a Sanremo | la Procura chiede l’archiviazione per Blanco

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si chiuderà probabilmente senza risvolti giudiziari lo scatto di ira didurante la prima serata dell’ultima edizione del Festival di: il cantante, invitato sul palco dell’Ariston per presentare il suo nuovo singolo “L’isola delle”, aveva dato in escandescenze distruggendo ala composizione floreale. Era stato indagato per danneggiamento, ma ladi Imperia ha depositato richiesta di archiviazione. “Non sentivo in cuffia, non potevo cantare – spiegò l’artista – ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo”. “C’è stata una risposta della Rai – afferma iltore di Imperia, Alberto Lari – Amadeus è stato ascoltato dalla Digos di Milano e sulla base delle giustificazioni fornite, riteniamo che il fatto si possa archiviare”. Fu lo stesso Lari a ...

... ma a un certo punto dell'esibizione, dopo la mezzanotte, aveva cominciato a dare in escandescenze, sferrandoalla composizione floreale. 'Non sentivo in cuffia, non potevo cantare', spiegò l'...Blanco e irose dell'Ariston Blanco era stato invitato per presentare il nuovo singolo L'Isola delle rose, ma a un certo punto dell'esibizione, dopo la mezzanotte, ha cominciato a dare in ...

Si chiuderà probabilmente senza risvolti giudiziari lo scatto di ira di Blanco durante la prima serata dell'ultima edizione del Festival di Sanremo: il cantante, invitato sul palco dell'Ariston per pr ...