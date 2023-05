(Di mercoledì 3 maggio 2023) : Scuola Holden, SentieroFactory e Cattive Produzioni, c'è tempo fino al 31 maggio per inviare il proprio progetto e accedere a un percorso di mentoring nella nuova edizione del. È un ponte che collega Crotone a Brindisi, passando per Firenze fino ad arrivare a Torino, quello creato daInternational Short, la manifestazione dedicata al meglio della cinematografia breve in programma a Crotone dal 17 al 20 agosto. Per la sua quarta edizione, ille iscrizioni alLab coinvolgendo tre realtà del territorio italiano: la Scuola Holden di Torino, SentieroFactory di Firenze e Cattive Produzioni di Brindisi. La scadenza è il 31 maggio (info e regolamento ...

È un ponte che collega Crotone a Brindisi, passando per Firenze fino ad arrivare a Torino, quello creato daInternational Short Film Festival , la manifestazione dedicata al meglio della cinematografia breve in programma a Crotone dal 17 al 20 agosto. Per la sua quarta edizione, il festival ...

Calabria Movie Film Festival a Crotone: aperte iscrizioni per il Pitching Lab Il Crotonese

Calabria Movie Film Festival lancia tre nuove collaborazioni per il Pitching Lab: Scuola Holden, Sentiero Film Factory e Cattive Produzioni, c'è tempo fino al 31 maggio per inviare il proprio progetto ...