Calabria | crolla il viadotto della Sila-Mare | il fiume in piena ha distrutto uno dei piloni

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un pontestrada, in, èto. Lo riportano alcuni media locali, secondo cui sarebbe stata la forza delTrionto – indopo le piogge delle ultime ore – a far collassare uno dei. Il crollo è avvenuto nel tratto di strada che attraversa il comune di Longobucco (Cosenza), tra il bivio di Ortiano e quello di Destro/Manco. I lavori per ilsono iniziati nel 1990 e ad oggi non sono ancora stati ultimati. Nonostante i 33 anni trascorsi e una spesa di 100 milioni di euro, solo 11 dei 25 chilometri totali sono percorribili. Secondo l’Eco dello Jonio, a cedere sarebbe stata una delle tratte costruite più di recente e aperta al ...

Un ponte della strada Sila - Mare, in Calabria, è crollato. Lo riportano alcuni media locali, secondo cui sarebbe stata la forza del fiume Trionto - in piena dopo le piogge delle ultime ore - a far collassare uno dei piloni. Il crollo è ...

Si tratta di una arteria in costruzione da decenni, che non ha retto alle gravi conseguenze del maltempo delle ultime ore.La forza del fiume Trionto, in piena dopo le piogge delle ultime ore, ha causato il crollo di un viadotto lungo la Sila-Mare ...