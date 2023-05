Calabria | Antonella Lopardo uccisa a fucilate in casa | forse l’obiettivo era il marito

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si chiamavae aveva 49 anni la donnaa colpi di fucile a Sibari nel cosentino. L’omicidio è avvenuto dopo le 22 di ieri, 2 maggio 2023. Secondo la prima ricostruzioneera incon ilSalvatore Maritato quando ha sentito bussare alla porta e ha aperto. Il killer ha esploso subito diversi colpi di fucile ferendo la donna al torace e in volto. Ilha cercato subito di mettersi in salvo. Sul posto sono giunti i carabinieri guidati dal comandante provinciale, il colonnello Agatino Saverio Spoto. Indella coppia gli investigatori hanno trovato numerosi colpi esplosi. Si suppone che per l’agguato sia stato utilizzato anche un fucile Kalashnikov. Il killer è poi fuggito a ...

Il killer avrebbe bussato alla porta di casa della 49enne, colpita al petto e al volto Una donna di 49 anni,Lopardo, è stata uccisa a colpi di fucile nella tarda serata di ieri nella frazione Cicchitonno di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni, il killer ...CASSANO ALLO IONIO, 02 MAG Una donna è stata uccisa stasera a colpi d'arma da fuoco in contrada Ciccotonno di Cassano allo Ionio, nell'alto Cosentino. La donna,Lopardo, di 49 anni, sarebbe stata uccisa con un'arma lunga e non è escluso possa essere stato usato un fucile kalashnikov. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era a casa insieme al ...1.08,donna uccisa a colpi di fucile Una spedizione per uccidere Salvatore Maritato, marito diLopardo, 49 anni, freddata a colpi di fucile in casa sua a Sibari. E' una delle ipotesi ...

Cosenza, donna uccisa a colpi d’arma da fuoco: ipotesi delitto di 'ndrangheta Sky Tg24

CASSANO ALLO IONIO, 03 MAG. - L'uomo è riuscito a mettersi al riparo. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, incluso l'omicidio di 'ndrangheta e lo scambio di persona Suonano alla porta, la d ...(Adnkronos) – Una donna di 49 anni, Antonella Lopardo, è stata uccisa a colpi di fucile nella tarda serata di ieri nella frazione Cicchitonno di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Secondo le ...