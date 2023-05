ByoBlu | Wikipedia e il vittimismo

Leggi su butac

(Di mercoledì 3 maggio 2023) BUTAC non ha una pagina su, più volte qualche contributor dell’enciclopedia “globale” ha tentato di farla e più volte la stessa è stata rimossa, il motivo? Non siamo ritenuti una voce enciclopedica. Avete mai visto articoli sul nostro blog in cui ci lamentavamo della cosa? No, e sapete perché? Perché non ci sentiamo “censurati”. Il giudizio di “non enciclopedici” ci sta, suc’è bisogno di stabilire delle regole su cosa può essere d’interesse per il pubblico e cosa no. Evidentemente non soddisfiamo i requisiti per una pagina dedicata al nostro piccolo blog, e l’abbiamo accettato. Non ci sentiamo ingiustamente esclusi da, non pensiamo chece l’abbia con noi, non gridiamo alla censura. La redazione diinvece la vive male, e titola:...