(Di mercoledì 3 maggio 2023)daidiin corso di svolgimento a Tashkent, Uzbekistan, nella categoria fino a 60 kg. L’azzurro si deve arrendere al marocchino, già oro ai Giochi del Mediterraneo 2022, dopo un combattimento in cui mai l’iniziativa gira veramente dalla parte del portacolori italiano. Nel primo round l’iniziativa la prende soprattutto, anche sein più di un’occasione riesce a incassare e poi colpire. C’è anche della difficoltà da parte del marocchino a mettere a segno i propri colpi, tant’è che a fine round i giudici preferiscono l’azzurro con tre 10-9., Michele Baldassi vince uno scorbutico primo turno aiDi lì in ...

Nel prossimo turno il ragazzo dellaVesuviana affronterà, nella giornata di venerdì 5 maggio, il messicano Miguel Vega Barreras.trasmessi in diretta streaming PAGINA IBA BOXING ...Sono ufficialmente partiti iElite di pugilato 2023 in quel di Tashkent , capitale dell'Uzbekistan. La kermesse, che si è aperta nella giornata di domenica con la cerimonia di apertura e i sorteggi, vede impegnati ben ...Infine, spazio aididi scena a Tashkent e allo spettacolo dell'NBA con le semifinali dei playoff.

Boxe, Mondiali 2023: Francesco Iozia eliminato ai sedicesimi da Mohamed Hamout OA Sport

Grande serata venerdì a Tivoli. Derby italiani per la corona continentale dei piuma. In campo femminile attesa per Stephanie Silva e Simona Salvatori, opposte rispettivamente alle francesi Gangloff e ...Se l’antico proverbio che afferma come le bugie abbiano naso lungo e gambe corte, divenisse realtà, i quadri alti dell’IBA dovrebbero essere popolati da soggetti con gli arti inferiori ai minimi ...