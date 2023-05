Box interrati al Vomero | altre scintille in municipalità | “Perché surplus di 25 milioni alla cooperativa?”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiClima da stadio nell’aula consiliare della quinta, dove volanosui boxalArenella. Nel secondo round di audizioni in 48 ore, c’è Ignazio Leone, responsabile unico del procedimento. Dal dibattito arriva conferma di come sia certo solo uno dei tre stralci del progetto originario. Ovvero piazza degli Artisti, dove sono previsti 315 posti privati, su 4 livelli sotterranei. Incerto il destino di via Tino di Camaino e via De Bustis, area mercatale, la cui disponibilità sarà verificata più in là. Ma a rallentare il cantiere c’è anche il caso fitolacca, emerso negli ultimi mesi. Sull’albero di piazza degli Artisti è stato infatti posto un vincolo monumentale. “Ci è stato presentato un progetto di adeguamento – spiega il dirigente comunale – in modo da ...