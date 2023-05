Borsa | Milano la migliore in Europa con ripresa delle banche

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Le Borse europee hanno atteso le decisioni della Fed in tenuta ed è stata una seduta positiva soprattutto per ladi: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,77% a 26.835 punti, l'...

Le Borse europee hanno atteso le decisioni della Fed in tenuta ed è stata una seduta positiva soprattutto per ladi: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,77% a 26.835 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,71% a quota 28.985. Francoforte da parte sua ha invece concluso in rialzo dello ...In una seduta sostanzialmente positiva per gli indici europei, si sono messi in luce in particolare i titoli del comparto industriale (+0,5% l'Euro Stoxx 600 di settore), delle materie prime (+1,03%) ...In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di, Credem (+4,28%), Brunello Cucinelli (+2,91%), MFE B (+2,59%) e GVS (+2,33%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su ...

Le Borse europee hanno atteso le decisioni della Fed in tenuta ed è stata una seduta positiva soprattutto per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,77% a 26.835 punti, l'F ...Pisa, 3 maggio 2023 – Fiaccolate nelle piazze e luci accese nei reparti, striscioni listati a lutto e anche una borsa di studio per giovani medici intitolata alla sua memoria. Dopo il ricordo sul palc ...