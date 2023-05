Boom di ricavi | i mattoni di Bankitalia fanno felice Visco

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Mattone più ricco per Ignazio, numero uno di Banca d'Italia. L'utile 2022 della Sidief, la società immobiliare controllata dalla banca centrale, è stato infatti di oltre 4 milioni rispetto a quello di 2,2 milioni dell'esercizio precedente ed è stato destinato interamente a riserva facendo così salire il patrimonio netto a 640,8 milioni. Da dove viene il miglior profitto? Daiche anno su anno sono progrediti da 41,9 milioni a oltre 45 milioni, di cui 28 milioni derivanti da locazioni e circa 15 milioni dalle vendite di immobili. Infatti lo scorso anno è proseguita la cessione di immobili considerati non strategici: in dettaglio nell'anno sono state dismesse 115 unità immobiliari per un valore di vendita totale di circa 14,4 milioni. La bella plusvalenza Sidief l'ha ottenuta vendendo la Residenza Poggio a Milano 2, un complesso di pregio ...