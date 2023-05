Bomba-Inps | valanga di lettere in arrivo | chi rischia la botta finale

'Perché questa è unaa orologeria', si è lasciato sfuggire qualcuno. E non a caso, perché 36 ... su cui siamo completamente all'oscuro, così come le ex Terme'. Queste le prossime mosse. 'Se ...A tal proposito, per scongiurare una svalutazione del montante contributivo, l'è intervenuto ... leggi anche Pensioni,pronta a esplodere: assegno "ridotto" già da quest'anno... alcuni avevano un concorsostamani, c'è chi era atteso a appuntamenti di lavoro. Tanti hanno ...di oncologia ma non so se arriveremo' ha spiegato citando poi Roberto Vecchioni e la sua 'o ...

Previdenza imprevidente, l’allarme di Sergio Rizzo sul futuro delle pensioni Corriere della Sera

In un saggio, edito da Solferino, Sergio Rizzo lancia un forte allarme per il dissesto crescente dei conti dell’Inps. Il sistema è una bomba a orologeria difficile da disinnescare ...«Meglio non commentare, bisogna prima vedere le carte: la questione è troppo delicata». La cautela è al livello massimo, la voglia di parlarne pressoché nulla.