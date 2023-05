Bolletta gas risale del 22 | 4% in aprile | pesa il taglio degli sconti

Dopo 3 mesi di riduzioni ladelsul mercato tutelato torna a crescere e per i consumi di aprile si registra un +22,4% rispetto a marzo. L'incremento, pur in presenza di un prezzo medio del metano all'ingrosso nello ...Dopo tre mesi di riduzioni, latorna a crescere per la famiglia tipo in tutela, per i consumi di aprile segnando un +22,4% rispetto a marzo. L'incremento, pur in presenza di un prezzo medio all'ingrosso nello scorso ...Dopo 3 mesi di riduzioni, latorna a crescere per la famiglia tipo in tutela, per i consumi di aprile, segnando un +22,4% rispetto a marzo. Lo comunica l'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ...

MILANO (Reuters) - Dopo tre mesi di riduzioni, la bolletta del gas torna a crescere per la famiglia tipo in tutela, segnando ad aprile un aumento del 22,4% rispetto a marzo. Lo comunica l'Autorità di ...